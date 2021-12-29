مجموعة الزمالك في إفريقيا.. غضب في المغرب والأبيض مطالب بالاعتذار

تسببت قناة نادي الزمالك، في اغضاب عدد كبير جماهير الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعدما حرفت اسم فريقها أثناء عرضها لنتائج قرعة، دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سحبت أمس، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي "الكاف" في مصر، عن مواجهات نارية.

وأوقعت القرعة فريق الزمالك في المجموعة الرابعة، مع الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو، وساجرادا الأنجوليان.

وعبر موقع “le 360 سبور” المغربي: عن غضب جمهور نادي الرجاء الرياضي، من قناة الزمالك الفضائية، بعد خطأ تغيير اسم الرجاء الرياضي، ووضعت بدلا عنه (الإندماج المغربي) ، ما أثار غضبا كبيرا لأنصار وجماهير الفريق الأخضر من خلال تغريدات لها عبر مواقه التواصل الاجتماعي”.

وطالبت الجماهير إدارة الفريق الابيض تقديم اعتذار لمل مكونات وأنصار النادي الأخضر.

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر - 1/2 أبريل