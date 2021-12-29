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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إفتتاح معرض ملابس خيري للطلاب في جامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد المعرض الخيرى

افتتح مجلس جامعة الفيوم برئاسة  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، معرض الملابس الخيري للطلاب، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع نادي روتاري، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة، وممثلي نادي روتاري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 29 10 2021 بالمكتبة المركزية بالجامعة.

 

أكد  الدكتور ياسر مجدي حتاته أن جامعة الفيوم تقدم كافة أشكال الدعم لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات، في كافة المجالات الأكاديمية والخدمية والعلمية.

 

كما قام حتاته بتوجيه الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد، مؤكدًا ضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل أداء اختبارات  نهايه الفصل الدراسي الأول 2021 2022

 

 

وأشار الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن معرض الملابس الخيري للطلاب ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع نادي روتاري الفيوم، يضم المعرض ١٤٠٠ قطعة من الملابس والحقائب والأحذية والاكسسوارات، يتم نوزيعها مجانًا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وغير القادرين، وبأسعار رمزية تتراوح من ٢٠ إلى ٥٠ جنيهًا لباقي الطلاب.

 

 

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الفيوم مجلس جامعه معرض الملابس الخيرى

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