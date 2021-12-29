لا تقبل الصلاة لمدة 40 يومًا بسبب أمر يفعله الكثيرون.. عمرو الليثي يحذر الجميع

علق الشيخ عمرو الليثي، علي من يقوم بـ قراءة الطالع، وقال إن أهل الإسلام، أجمعوا منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى اليوم، أن قراءة الطالع والتنجيم، علم محرم، موضحًا أن الشخص العالم و الشخص العادي يعلم أن ذلك حرام.

وأضاف الشيخ عمرو الليثي، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، أن الجميع يعلم أن التنجيم حرام ولكن يبحثون عنها بحجة: "الناس بتحب تتسلى بقراءة الطالع".

ولفت الشيخ عمرو الليثي، إلى أن من يقرأ الفنجان لـ أحد أو من يقوم بتلك الأشياء السالف ذكرها، يكون جزائه "عدم قبول الصلاة 40 يومًا".

وأوضح أن من ذهب إلى عراف وصدقه، لا تقبل منه الصلاة 40 يوما، وفى رواية أخرى، من فعل ذلك فقد كفر بما أنزل على سيدنا محمد.

وكشف أن عدم قبول الصلاة من شخص 40 يومًا أمر كبير جدًا، ولذلك نحذر من الذهاب لـ العراف، أو الاستماع لـ المنجمين.