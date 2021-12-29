حورية فرغلي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وظهرت فيها بغطاء على الرأس، مما نالت إعجاب متابعيها، وجائت تعليقات متابعيها كالتالل:"قمر"، ماشاء الله شكلك حلو أوي".

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن تحضيراتها لـ شخصيتها في مسلسل "ساحرة الجنوب" قائله إنها شاهدت 22 فيلما من أجل الاستعداد للدور.

وأشارت: "قدمت في مسلسل ساحرة الجنوب شخصية مميزة ومختلفة وكانت شديدة الصعوبة لأنها بعيدة عن شخصيتي".

وأوضحت: "متلبستش قبل كدا، ومعرفش اللي بيكونوا ملبوسين بيتعاملوا ازاي، وبدأت أدخل وأشوف فيديوهات عن الموضوع دا".