حقيقة فيديو تعدى شخص على طفل بعصا خشبية داخل سيارة اجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى ونقله على أحد المواقع الإخبارىة متضمناً قيام إحدى السيدات بتصوير سيارة أجرة بداخلها شخصان وبرفقتهما طفلين، وقيام أحدهما بالتعدى بالضرب على الطفلين بعصا خشبية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام الوسائل الفنية الحديثة تم تحديد خط سير السيارة الأجرة المشار إليها ، وبإستدعاء مالكها وسؤاله أقر بأن السيارة فى حيازة شخص أخر يعمل عليها.

وبإستدعاء الأخير أقر بأنه كان يقوم بتوصيل أحد الأشخاص ونجليه إلى أحد الأماكن بالجيزة ، وقيام والد الطفلين بالتعدى عليهما "بلفافة ورقية" وليست عصا خشبية.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة.