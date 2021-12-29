"خلوا الحساب بعد النتيجة" تامر أمين يفجر مفاجأة عن المنتخب الوطنى ..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب المصري، استقر اليوم على القائمة النهائية لـ المنتخب التى ستلعب فى كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن البطولة الأفريقية ستيدأ يوم 9 يناير، أى بعد أيام، فى الكاميرون.

ولفت إلى أن قائمة المنتخب بها مفاجأة من العيار الثقيل، و البداية عندما تم استبعاد لاعب الزمالك طارق حامد من القائمة المبدئية، و المفاجأة الثانية اليوم بعد استبعاد محمد مجدى قفشة لاعب النادي الأهلي.

وأشار إلى أن تواجد مجدي قفشة مهمة مع المنتخب، وفى أوقات كثيرة يكون لـ نجم الأهلى دور فى تحقيق الأهداف.

وطالب تامر أمين، من الجماهير بدعم المنتخب، والوقوف بجانب المنتخب، معلقًا :" خلوا المحاسبة بعد النتيجة" " الكل عنده تعليقات على القائمة ولكن الجميع الآن مطلوب منه الوقوف بجوار المنتخب".

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي