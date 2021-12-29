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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصلت قوته لـ7.2 ريختر.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

صدى البلد

ضرب زلزال قوي اليوم الأربعاء، إندونيسيا، حيث بلغت شدته 7.2 درجة ريختر.

وحسب "رويترز"، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب منطقة كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا يوم الخميس.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر (124.274 ميلا).

ربما تكون قوة الزلزال قد خففت من عمقها النسبي الكبير تحت السطح، مما يجعله يشعر بالضعف من حيث القيمة المطلقة. قد تتم مراجعة الحجم الدقيق للزلزال ومركزه وعمقه في غضون الساعات أو الدقائق القليلة القادمة حيث يقوم علماء الزلازل بمراجعة البيانات وتحسين حساباتهم، أو عندما تصدر وكالات أخرى تقاريرها.

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وصدر تقرير ثان من "جيوساينس أستراليا"، والذي قال إن الزلزال شدته 7.5 درجة ريختر.

واستنادا إلى البيانات الزلزالية الأولية فمن المحتمل أن الناس شعروا بالزلزال فى منطقة مركز الزلزال. لا ينبغي أن يتسبب في أضرار جسيمة، بخلاف سقوط الأشياء من الأرفف، والنوافذ المكسورة، وما إلى ذلك.

وفي لوسبالوس التي يصل عدد سكانها غلى 17200 نسمة، على بعد 113 كم من مركز الزلزال، وباكاو ذات الـ16000 نسمة على بعد 160 كم، وفينيلالي ذات الـ16000 نسمة على بعد 176 كم، كانوا يشعرون بالزلزال على أنه هزة خفيفة.

زلزال اندونيسيا ريختر كيبولاوان لوسبالوس

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