أسباب ظهور التجاعيد وطرق عملية للتخلص منها

12/30/2021 2:00:58 AM

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 02:00 ص 12/30/2021 2:00:58 AM

مع تقدمنا في العمر فإن أجسامنا تنتج كمية أقل من الكولاجين والإيلاستين، ما يجعل بشرتنا أكثر نحافة وجفافًا، لذا يصعب محاربة الضرر. فالتجاعيد هي جزء طبيعي من الشيخوخة ولا تشكل أي خطر على الصحة. ولكن إذا كنت ترغب في إبطاء علامات الشيخوخة الظاهرة.فإليك بعض النصائح حول كيفية التخلص من التجاعيد من لدن الخبراء، وذلك حسبما نشر موقع " eat this not that " الطبي المتخصص.

ما الذي يسبب التجاعيد؟

مع تقدم العمر تنقسم خلايا الجلد بشكل أبطأ وتبدأ الطبقة الداخلية من الجلد وتسمى (الأدمة) في الترقق، حيث تتراجع عن تمدد الجلد وبنيته. ويبدأ الجلد المتقدم في العمر أيضًا في فقدان قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة، فيحتفظ بكمية أقل من الزيت يجعل بدوره الشفاء أبطأ؛ كل ذلك يساهم في عملية التجاعيد. أما الأشياء الأخرى التي تسبب التجاعيد فهي:



- التدخين. حيث يبطئ إنتاج بشرتك من الكولاجين (هو جزء أساسي من بنية الجلد)، ويمهد تراجع الكولاجين الطريق للتجاعيد.



- نوع الجلد (الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة والعيون الزرقاء هم أكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس)



- الوراثة (تصيب التجاعيد بعض العائلات أكثر من غيرها)



- التعرض لأشعة الشمس



- تعابير الوجه المتكررة



وعلى الرغم من أنه لا يمكنك التحكم في كل هذه العوامل، إلا أنه يمكنك القيام بشيء حيال اثنين منها هما التقليل من تعرضك للشمس وعدم التدخين.

قم بترطيب بشرتك

تقول هانا كيم من مؤسسة "Botanical Republic" إنه للمساعدة في تلطيف التجاعيد بشكل طبيعي تأكد من ترطيب بشرتك دائمًا. استخدم زيتا للوجه أو مصلا أو غسولا أو كريما يحتوي على الأرغان وزهرة الربيع المسائية أو الجوجوبا أو زيت الأفوكادو صباحًا ومساءً.

هل تحتاج لمزيد من الترطيب؟

قبل الذهاب إلى الفراش أضف بضع قطرات من زيت الجوجوبا أو الأفوكادو أو الأركان أو زهرة الربيع المسائية إلى المرطب المفضل لديك. ستشعر ان بشرتك في اليوم التالي أصبحت ناعمة ونضرة.

فالتجاعيد تتشكل بسبب نقص الرطوبة والمرونة في البشرة. وترطيب الجلد بشكل صحيح يمكن أن يساعد في تنعيم التجاعيد.

استخدم لصقات حول العين

تقول المديرة الإبداعية في "ShikSona Beauty" فيكتوريا تسيلس "استخدمي لصقات العين يوميًا لتنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد تحت وحول منطقة العين. تحتوي رقع العين الجانبية على الكولاجين لمحاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالإضافة إلى الحفاظ على مرونة الجلد، وفيتامين E لترطيب إضافي، والشاي الأخضر لمنع التجاعيد. ولتنعيم البشرة بشكل إضافي ضعي قناع الوجه على رقع العين. حيث يعمل قناع الريتينول للوجه من "Crème Shop" على إصلاح الجلد المتقدم في السن عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين.

استعمل منتجات الكولاجين والريتينول

يقول أوليف كيم الرئيس التنفيذي لشركة " The Crème Shop " دع العناية ببشرتك تقوم بالعمل نيابة عنك. أنا مهوّس بالكريمات الغنية بالكولاجين والريتينول التي تساعد على تلطيف ظهور الخطوط الدقيقة أثناء النوم. العلاج هو سرنا الذي يزيل التجاعيد لراحة الجمال التي نستحقها.

استعمل رمال الجلد

وهذا الإجراء يعتمد إلى حد كبير على مهارة وخبرة المحترف الذي يقوم بذلك؛ يمكن أن تحدث رمال الجلد فرقًا كبيرًا. ومن الممكن أيضًا حدوث آثار جانبية بما في ذلك التندب والتغيرات الدائمة بلون الجلد.

الحقن

بعض الحقن بما في ذلك توكسين البوتولينوم (البوتوكس و Dysport و Xeomin) و (Jeuveau) تعمل على استرخاء العضلات التي تنتج "خطوط التجهم "على الجبهة، والخطوط الدقيقة حول العينين والتجاعيد الأخرى؛ يستمر التحسن عدة أشهر ويجب تكراره للحفاظ على التحسن. أما الحقن الأخرى فهي عبارة عن مواد حشو للتجاعيد يتم حقنها في ثنايا الجلد خاصة حول الفم لتحسين مظهر التجاعيد. وتؤدي الحقن لملء تجاويف الخدين والصدغين إلى شد الجلد المترهل خاصة حول الفم ومناطق الرقبة الجانبية. تحفز بعض مواد الفيلر بالفعل تكوين الكولاجين مما يحسن لون البشرة وملمسها. يجب أن تحصل على الحقن فقط من الطبيب.

الريتينويد (تريتينوين ، ألترينو ، ريتين أ ، رينوفا ، تازوراك)

ومن بين العلاجات الطبية تعد هذه الطريقة الأكثر فعالية لتحسين علامات الشيخوخة؛ في البداية قد تسبب هذه الأدوية الاحمرار والتقشير. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مزعجًا، إلّا ان التحسن يأتي عندما يتوقف التقشير.