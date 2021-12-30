5 دورات تدريبية لتأهيل شباب الخريجين في سيناء

ينفذ المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، 5 دورات تدريبية حرفية لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



تشغيل المعادن

وقال الدكتور كمال مراد عميد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش ، أن التدريب يساعد الشباب فى الحصول على فرص عمل وتوفر لهم حياة كريمة فى ظل ما تشهده المحافظة من تنمية اقتصادية وتدشين العديد من المشروعات ، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المحافظة والمعهد .

واكد ، علي انه سيتم تنظيم دورة تدريبية فى تشغيل المعادن ( خراطة – تفريز – قشط – ثقب ) ، دورة تدريبية فى اللحام ( لحام القوس الكهربى – لحام الأوكسى أستيلين – لحام المقاومة ) ، دورة تدريبية فى أعمال النجارة والصناعات الخشبية ، دورة تدريبية فى التمديدات والتركيبات الكهربية ، ودورة تدريبية فى أعمال البرادة والألواح المعدنية ( أعمال الصاج ) .. مشيرا الى أن الدورات تقام تحت رعاية المحافظ ، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المحافظة والمعهد .

وأكد على على استعداد المعهد لتقديم كافة أنواع المشاركات المجتمعية التى تخدم البيئة والمجتمع فى سيناء .

حيث يضم المعهد أقسام وتخصصات : هندسة مدنية ، هندسة انشائية ، عمارة ، هندسة ميكانيكية ، وهندسة اتصالات .

وأشار الى استعداد كافة أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات لتقديم جميع أنواع الاستشارات المطلوبة فى التخصصات المختلفة بما يخدم المحافظة فى جميع المجالات .

