طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بسبب عدم تنفيذ كوبري الخذندرية بطهطا

تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع كوبري يربط بين مدينة طهطا غربا وقرية الخذندارية شرقا رغم أهمية هذا المشروع لخدمة المواطنين والتيسير عليهم .

وأوضح مصطفى سالم خلال طلب الإحاطة أن قرية الخذندرية يقيم بها أكثر من 20 الف نسمة يتعرضون بشكل يومي لمخاطر عديدة ومتاعب دائمة بسبب استخدامهم لعبارة نهرية متكررة الأعطال والحوادث وعليها ازدحام شديد وتنقطع عنهم سبل الحياة بعد توقف العمل بها آخر النهار يوميا.



وأشار وكيل خطة النواب خلال طلب الإحاطة الى أنه كان قد تقدم بطلب لوزارة التخطيط لانشاء الكوبري في 13 نوفمبر 2018.

وأوضح أنه تم مخاطبة محافظة سوهاج عن طريق الوزارة في 4 يوليو 2019 بإنشاء الكوبري وادراجه ضمن مشروعات المكون المحلى لبرنامج التنمية المحلية، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط خاطبت محافظة سوهاج أيضا بملحق فى 1 أغسطس 2019 ،وتم تجديد الطلب مرة اخري في 17 يونيه 2021 ، كما خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة محافظة سوهاج في ذات الموضوع في 2 أغسطس 2021 لإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء الكوبري تمهيدا لسرعة البدء في تنفيذه بخطة العام المالي الحالي .

ومن جانبها أفادت محافظة سوهاج فى ردها على وزارة التخطيط والمتابعة بأن المشروع من المشروعات التي لا يمولها برنامج تنمية الصعيد ولم تقوطم بإعداد المقايسة و التصميمات اللازمة لذلك .

وخلال طلب الإحاطة المقدم أكد النائب مصطفى سالم على أهمية إدراج هذا المشروع الحيوي وتنفيذه عن طريق إحدى وزارات النقل أو التنمية المحلية او الري والموارد المالية للتيسير على المواطنين ومنعهم من التعرض للأخطار والمشقة والمتاعب وأعتبار المشروع شريان تنموي هام يخدم قطاع كبير من المواطنين بمراكز طهطا وجهينة، في ظل توجيهات و اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل محافظات الصعيد و جميع المواطنين بكل قري ونجوع مصر والسعي نحو توفير حياة كريمة لهم .