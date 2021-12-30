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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط.. مستشار المفتي يجيب

حكم صلاة من نسي التشهد
حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط

ما حكم التشهد الأوسط ؟ وما حكم صلاة من نسيه ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال الدكتور مجدي عاشور إن الفقهاء اختلفوا في حكم التشهد الأوسط ، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة .

 

وأضاف مستشار المفتي أنه من نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة ، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة .

 

وأوضح أمين الفتوى أن من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج ، ولا سجود عليه . والأمر في ذلك واسع عند الفقهاء ، فلا ينبغي التنازع فيه .

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تحريك الإصبع في التشهد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المصلي حينما يحرك الأصبع أثناء التشهد فهو كالمطرقة ينزل على الشيطان، قائلا: "الشيطان بيتجنن من الحركة دي".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الحديث الشريف نص على ذلك وقال: "فإنها أشد على الشيطان من المطرقة".

وأشار إلى أن هذه الحركة تعتبر من مقاومة الشيطان في الصلاة، والنظر إلى الأصبع الذي يتحرك يساعد على التركيز في الصلاة.

 

ونصح علي جمعة، لعلاج السهو أثناء الصلاة، بألا يغمض عينيه ، لأن تغميض العينين، يذهب ويشرد الفكر إلى كل مكان وزمان.

وتابع: النظر إلى موضع السجود يكون أثناء الوقوف، أما أثناء الركوع، فقال العلماء على المسلم أن ينظر إلى قدمه "الصباع الكبير" وأتوا بهذا الموضع بشكل افتراضي لتحديد موضع يساعد على التركيز لأنه لا يوجد نص يقول ذلك.

وأوضح، أن المصلي ينظر في موضع السجود أثناء الوقوف، وعلى قدمه أثناء الركوع، ولكن في السجود ينظر إلى أرنبة الأنف، وأثناء التشهد ينظر إلى أصبع التشهد الذي يتم تحريكه وليس إلى موضع السجود.

 

حكم من نسي سجدة من سجدتي السهو

ماذا يفعل من نسي سجدة من سجدتى السهو في الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

 

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: لو نسي الشخص سجدة من سجدتى السهو فليس عليه شيء، لأن المصغر لا يصغر والمكبر لا يكبر.

 

وأوضح علي جمعة أن سجود السهو سنة وليس فرضا، ومن نسي سجدة السهو وقام وذهب فليس عليه شيء.

 

وأوضح علي جمعة أنه لو تذكر الشخص بعد السلام أنه لم يسجد للسهو فيكبر ويسجد سجدتي السهو ويسلم.

 

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