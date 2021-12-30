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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان تنظم ندوة " تمكين المرأة "

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية التجارة جامعة حلوان وبمشاركة المجلس القومي  للمرأة فرع القاهرة  ندوة بعنوان: " تمكين المرأة فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( فى إطار حملات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ) تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة وريادة الدكتورة أمانى فاخر القائم بعمل عميد الكلية.

وحضرت الندوة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، النائبة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، د.جيهان رجب مستشار رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الكاتبة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء،وبسام الخوري خبير التنمية الذاتية.

واستهدفت الندوة عددا كبيار من طالبات وطلاب كلية التجارة  وقد تضمن الحوار دور المرأة فى المجتمع المصرى على كافة المستويات وتمكين المرأة الذى يمثل ركيزة اساسية لمواجهة العنف ضدها في إطار دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة.

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هدفت الندوة إلى نشر الدور التوعوي بظاهرة العنف ضد المرأة وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى توضيح أهمية الدور الرياضي والاجتماعي في مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها، والعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال الاستراتيجية الوطنية 2030، والتي تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها.

كما ناقشت الندوة؛ القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وطرحت طالبات الكلية بعض الأسئلة الشائكة حول القضية، وتلقين الإجابات حولها، إلى جانب التنويه عن الرقم المختصر لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة (١٥١١٥) والذي يتم استقبال الشكاوى عليه في سرية تامة.

كلية التجارة جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي المجلس القومى للمرأة مناهضة العنف ضد المرأة

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