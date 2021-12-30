الإحصاء : 7.1 ٪ ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من عمليات الطرق والكباري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2019 / 2020.

من أهم المؤشرات ما يلى:

بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 37.6 مليار جنيه عام 2019/2020

بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبارى والانفاق المنفذة عــــام 2019/2020 17.7 مليـار جنيه مقـابــــل 16.5مليــار جنيه عــــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرهـــــا 7.1٪

بلغ إجمالى قيمة محطـــات وشبكات المياه المنفذة عـــام 2019/2020 3.3مليار جنيه مقابــــل 5.4مليار جنيه عام 2018/2019بنسبة انخفاض قدرهــــا 38.1٪

بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة عــام 2019/2020 0.8مليـــارجنيــه مقابل 0.6مليار جنيه عام 2018/2019بنسبه زيادة قدرها 32.6٪

ما تم تنفيذه من محطات وشبكات بواسط شركات القطاع العام/ الاعمال العام قيمة ما تم تنفيذه من اعمال بواسطة شركات القطاع العام /الاعمال العام

بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفــذة 547.3 عام2019/2020مقابل488.2مليون جنيه عـــام 2018 /2019 بنسبة زيـاده قدرهـــا 12.1 ٪

بلــــغ إجمــالى قيــمــة المبـــاني الصحيـــة المنفــــذة 536.7 مليــــون جنيـــــه عــــــام2019/2020 مقــابـل248.2 مليــون جنيــه عــــام 2018/2019 بنســبـــة زيـاده قدرهــا 116.2٪



