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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء : 7.1 ٪ ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من عمليات الطرق والكباري

صدى البلد

أصدر الجهاز  المركزي  للتعبئة  العامة  والإحصاء النشرة  السنوية لإحصاء  التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الاعمال العام لعام 2019 / 2020.

من أهم المؤشرات ما يلى:

بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 37.6 مليار جنيه عام 2019/2020    

بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبارى والانفاق المنفذة عــــام 2019/2020 17.7 مليـار جنيه مقـابــــل  16.5مليــار جنيه عــــام 2018/2019 بنسبة زيادة  قدرهـــــا 7.1٪

بلغ إجمالى قيمة محطـــات وشبكات المياه المنفذة عـــام 2019/2020 3.3مليار جنيه مقابــــل   5.4مليار جنيه عام 2018/2019بنسبة انخفاض قدرهــــا 38.1٪

بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة عــام 2019/2020 0.8مليـــارجنيــه  مقابل 0.6مليار جنيه عام 2018/2019بنسبه زيادة قدرها 32.6٪

 

الإحصاء : 0.6 % زيادة فى عدد المنشآت الرياضية عام 2020

الإحصاء: ارتفاع أعداد الوفيات في مصر إلى 664.763 عام 2020 |تفاصيل

ما تم تنفيذه من محطات وشبكات بواسط شركات القطاع العام/ الاعمال العام قيمة ما تم تنفيذه من اعمال بواسطة شركات القطاع العام /الاعمال العام                                                                                              

بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفــذة 547.3 عام2019/2020مقابل488.2مليون جنيه عـــام 2018 /2019 بنسبة زيـاده قدرهـــا 12.1 ٪

 بلــــغ إجمــالى قيــمــة المبـــاني الصحيـــة المنفــــذة 536.7 مليــــون جنيـــــه عــــــام2019/2020 مقــابـل248.2 مليــون جنيــه عــــام 2018/2019 بنســبـــة زيـاده  قدرهــا 116.2٪  


 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء شبكات الكهرباء التشييد والبناء الطرق والكباري القطاع العام

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