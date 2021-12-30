الإكوادور تطلب التعرف على التجربة المصرية في التغلب على الأوبئة والأمراض المزمنة

التقى السفير أشرف عبد القادر سلامة سفير مصر لدى الإكوادور، وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والمزارع السمكية الإكوادوري جوليو برادو، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والاكوادور.

وأشار السفير المصري، إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعريف سوقيّ البلدين بمنتجات الجانب الآخر، مستعرضاً أبرز المنتجات المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.



ومن جانبه، أكد الوزير الإكوادوري على ضرورة تكثيف جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والإكوادور، وذلك في إطار سياسة الإدارة الإكوادورية الجديدة الرامية لتكثيف التبادل التجاري مع كافة دول العالم، متطلعاً إلى تعزيز التعاون مع مصر في عدة قطاعات حيوية مثل التعدين والسياحة لما لمصر من خبرة كبيرة بهما.



وعلى جانب آخر، التقى السفير المصري الدكتورة خيمينا جرازون فيلالبا وزيرة الصحة الاكوادورية، حيث تناول اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين مصر والاكوادور وضرورة الارتقاء بهذا التعاون خاصة في مجال الرعاية الصحية الذي تتمتع فيه مصر بخبرات كبيرة ومتميزة، حيث أشار السفير إلى أن معدلات الأداء الاقتصادي والتنموي الإيجابية المحققة في كل من مصر والإكوادور والسياسات الانفتاحية التي تنتهجها الدولتان تتيح الفرصة لمزيد من التعاون في مجال المستلزمات الطبية والدوائية بالإضافة إلى تكثيف التبادل العلمي والأكاديمي ونقل الخبرات بينهما.



ومن جانبها، رحبت الوزيرة بالتعاون مع مصر في عدة مجالات ومنها قطاع الصحة، معربة عن اهتمامها بإيجاد آلية فعالة لتبادل المعلومات والبيانات الصحية بين مسئولي البلدين، وكذلك بالتعرف على التجربة المصرية في التغلب على الأوبئة والأمراض المزمنة.