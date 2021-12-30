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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 مغاربة زينوا قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

حكيم زياش
حكيم زياش

نجح 5 لاعبون مغاربة بفضل مجهودهم وموهبتهم، في لفت انتباه أكبر الأندية الأوروبية التي ضمتهم إلى صفوفها، وأتاحت لهم من ثم فرصة الوصول إلى نهائي دورى أبطال أوروبا التشامبيونزليج.

 

‏وهناك 5 لاعبين مغاربة شاركوا فى نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ اللاعبين المحترفين العرب.

 

صدى البلد يستعرض بالأسماء خمسة لاعبين مغاربة شاركوا فى نهائي دوري أبطال أوروبا.

 


طارق أوليدة

شارك المغربي طارق اوليدو لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، في الفوز بدورى أبطال أوروبا في بداية تسعينيات القرن الماضي.

 

ويعتبر أول لاعب مغربي فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك رفقة فريق أحلام أياكس موسم 94/95 وحقق معهم اللقب الرابع في تاريخهم، كما سجل هدفين في تلك البطولة.

 

رضوان حجري

شارك رضوان حجري كثاني اللاعبين العرب في نهائي دوري الأبطال مع فريق بنفيكا البرتغالي وذلك في موسم 1987-1988، ولكن لسوء حظ اللاعب المغربي فخسر فريقه المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام آيندهوفن الهولندي.

 

مهدى بنعطية

تأهل مهدي بنعطية مع فريقه حينها يوفنتوس الإيطالي إلى نهائي دوري الأبطال في العام 2017، لكنه لم يشارك في اللقاء واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، في اللقاء الذي خسره اليوفي أمام ريال مدريد (1-4).

 

أشرف حكيمي

جرى استبعاد أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي بقرار فني من المباراة النهائية التي جمعت في عام 2018 فريقه ريال مدريد بنادي ليفربول.

 

ورغم ذلك، فقد بات أشرف حكيمي ثاني عربي يتوج باللقب الأوروبي، بعد فوز النادي الملكي ريال مدريد الإسباني على "الريدز" (3-1).

 

حكيم زياش

ساهم حكيم زياش فى تتويج تشيلسي الإنجليزي فى شهر مايو الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على مانشستر سيتي 1-صفر على ملعب "دراغاو" في بورتو أمام جمهور حدد بـ 14110 متفرج.

 

ويدين تشيلسي باللقب الثاني بعد الذي أحرزه في عام 2012 إلى الألماني كاي هافيرتس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

دوري ابطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا لمحترفين العرب طارق أوليدة مهدى بنعطية أشرف حكيمي حكيم زياش

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