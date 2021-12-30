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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطاقة الذرية تكرم صحفية صدى البلد لتغطيتها المتميزة لأنشطة الهيئة

الطاقة الذرية تكرم
الطاقة الذرية تكرم الزميلة وفاء نورالدين الصحفية بصدى البلد

كرم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، الصحفية وفاء نور الدين مسئول ملف الكهرباء بموقع صدى البلد  ضمن عدد من  مندوبى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة التى شاركت فى تغطية الموتمر العربى الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى أقيم بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجارى، وكذلك كافة أنشطة الهيئة .

و وجه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الشكر لوسائل الإعلام على التغطية الإعلامية للمؤتمر و المساهمة فى  دور مصر الرائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى المنقطة ، موكدا أن مصر تلبية احتياجاتها من النظائر المشعة التى تستخدم فى المجالات الطبية.

و أوضح الحاج أنه فى خمسينيات القرن الماضي كانت تمثل الهيئة بيت الخبرة للحكومة المصرية ولاتزال تحتل هذه المكانة من خلال 4مراكز لخدمة البرنامج النووي المصرى وهم مراكز " البحوث النووية ، بحوث الأمان النووى و الإشعاعي ، القومى للبحوث و تكنولوجيا الإشعاع و المعامل الحارة.

و أضاف الحاج  ، أن مراكز الأبحاث الخاصة بالهيئة تضمن لمصر تحقيق برنامج نووى متكامل ، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الذرية تخدم العلوم الاجتماعية و الإدارية و الزراعية و الطبية و الهندسية و العلوم الطبيعية الأساسية.

و أوضح الحاج ،  أن الأنشطة التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية تنقسم إلى بحثي و اقتصادى و مجتمعى لمعرفة مردود الأنشطة على المجتمع ، موضحا أن أن أنشطة الهيئة تخدم محاور  استراتجية مصر 2030 وهى الزراعة و الطاقة و البيئة و الصحة.

 

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الطاقة الذرية صدى البلد الكهرباء البرنامج النووي

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