الطاقة الذرية تكرم صحفية صدى البلد لتغطيتها المتميزة لأنشطة الهيئة

كرم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، الصحفية وفاء نور الدين مسئول ملف الكهرباء بموقع صدى البلد ضمن عدد من مندوبى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة التى شاركت فى تغطية الموتمر العربى الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى أقيم بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجارى، وكذلك كافة أنشطة الهيئة .

و وجه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الشكر لوسائل الإعلام على التغطية الإعلامية للمؤتمر و المساهمة فى دور مصر الرائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى المنقطة ، موكدا أن مصر تلبية احتياجاتها من النظائر المشعة التى تستخدم فى المجالات الطبية.

و أوضح الحاج أنه فى خمسينيات القرن الماضي كانت تمثل الهيئة بيت الخبرة للحكومة المصرية ولاتزال تحتل هذه المكانة من خلال 4مراكز لخدمة البرنامج النووي المصرى وهم مراكز " البحوث النووية ، بحوث الأمان النووى و الإشعاعي ، القومى للبحوث و تكنولوجيا الإشعاع و المعامل الحارة.

و أضاف الحاج ، أن مراكز الأبحاث الخاصة بالهيئة تضمن لمصر تحقيق برنامج نووى متكامل ، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الذرية تخدم العلوم الاجتماعية و الإدارية و الزراعية و الطبية و الهندسية و العلوم الطبيعية الأساسية.

و أوضح الحاج ، أن الأنشطة التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية تنقسم إلى بحثي و اقتصادى و مجتمعى لمعرفة مردود الأنشطة على المجتمع ، موضحا أن أن أنشطة الهيئة تخدم محاور استراتجية مصر 2030 وهى الزراعة و الطاقة و البيئة و الصحة.

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