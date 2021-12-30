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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. كيف شوقت مرسيدس عملاءها لـ فيجين EQXX من خلال الفيديوهات

مرسيدس فيجين
مرسيدس فيجين

تستعد  مرسيدس  بنز الكشف رسمياً عن مفهوم فيجين EQXX  لأول مرة في 3 يناير 2022، و لتشويق جمهورها إلى  السيارة الكهربائية عالية الأداء، نشرت العلامة التجارية الألمانية الفاخرة سلسلة من مقاطع الفيديو التشويقية التي تستعرض من خلالها مراحل تطوير مرسيدس  فيجين  EQXX.

 

الفيديو الأول موضوعه عن كيف بدأت فكرة  مشروع EQXX، كان الهدف الأساسي من مرسيدس فيجين هو تقديم سيارة كهربائية يمكن أن تقطع ألف كيلومتر أي ما يعادل 621.4 ميل بشحنة واحدة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لأي شركة مهما كانت خبرتها  طويلة في مجال السيارات.

يقدم المقطع التشويقي بعض التلميحات حول ما يمكن يتوقعه محبي العلامة التجارية من طراز  EQXX الوليد، على سبيل المثال، يوجد في الإعلان تنويه عن الطاقة الشمسية، لذلك يبدو أن العربة بها ألواح شمسية قد تساعد السيارة في تحقيق النطاق المستهدف، تستخدم مرسيدس برنامجًا تقنيا جديدا في طراز EQXX. تتيح هذه التقنية لمرسيدس التحكم فيها عن بعد وقيادتها افتراضيًا.

 

بينما يركز الإعلان الثاني على شكل ولغة تصميم  EQXX و ديناميكياتها الهوائية التي وصفتها الإعلان بأنها "المرسيدس الأعلى أداءً"، وتظهر مقاطع الفيديو كيف كان هناك جدالا بين المصممين الذين يرغبون في تقديم سيارة بأجمل المواصفات الجمالية والمهندسين الذين يهتمون بالديناميكية وقوة الأداء والمحركات، وهي الخصائص التي أحيانا ما تتعارض مع بعضها، وتكون الأولوية إما للشكل أو لقوة الأداء.

ينوه نهاية الفيديو الثاني أن الإعلان الثالث سيكون موضوعه الرئيسي عن حزمة البطارية و يظهر فيه مهندس يتحدث عن مشاكل الشحن والبطارية.

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