مراكز قنا تستعد لمواجهة السيول والأزمات

أجرى المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة قنا ، جولة تفقدية لمراكز نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت ، للتعرف على مدى جاهزية معدات مجابهة السيول والأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء .

جاء ذلك بتكليف من محافظ قنا ، ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية ومراجعة كافة التجهيزات التى تمت استعداداً لاستقبال موسم الشتاء لهذا العام ومواجهة أى أحداث طارئة نتيجة لتقلبات الطقس.



اطمأن السكرتير العام لمحافظة قنا، على على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات، ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجهاً بالاستعداد الدائم للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار.



قدم السكرتير العام لمحافظة قنا ، الشكر لجميع القيادات التنفيذية والسائقين والعاملين بمنظومة الأزمات، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل، معبراً عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة الأزمات.



وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا ، بأنه جرى التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة وتطهيرها من الحشائش بالمدن والمراكز لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، والتي يبلغ عددها 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو متر تشمل 5 مخرات بمدينة قنا ، و 2 بمركز قوص، و 2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادى، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى لاستيعاب مياه السيول المحتملة في الترع و الإستفادة منها فى رى الأراضى.

تفقد جاهزية معدات مجابهة السيول بقنا

تفقد جاهزية معدات مجابهة السيول بقنا

تفقد جاهزية معدات مجابهة السيول بقنا

تفقد جاهزية معدات مجابهة السيول بقنا

تفقد جاهزية معدات مجابهة السيول بقنا

تفقد جاهزية معدات مجابهة السيول بقنا

تفقد جاهزية معدات مجابهة السيول بقنا