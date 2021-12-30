بني ياس يهزم شباب الأهلي برباعية وفوز الوصل على العروبة بالدوري الإماراتي

حقق بني ياس فوزا كبيرا على ضيفه شباب الأهلي 4 / 1 ، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق حمدان الكمالي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك فواز عوانا التعادل لـ بني ياس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 70 سجل سهيل النوبي الهدف الثاني لـ بني ياس، قبل أن يضيف نيكولاس خيمنيز الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 86 سجل محمد الحامدي الهدف الرابع لـ بني ياس.

ورفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اكتسح الوصل ضيفه العروبة 5 / صفر.

وأنهى الوصل الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من علي صالح في الدقيقتين 22 و39 وقابيو ليما في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل أدريلسون سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يختتم محمد العكبري خماسية فريقه في الدقيقة 82.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد العروبة عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

