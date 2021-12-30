الطقس الان .. الأرصاد تحذر المواطنين: سحب رعدية وأمطار غزيرة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموعد تحسنه.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" "من المتوقع أن تبدأ كميات الأمطار في الزيادة خلال الساعات المقبلة خاصة غدا الجمعة، وتكون الأمطار من متوسطة لـ غزيرة في محافظات شمال البلاد مع انخفاض درجات الحرارة".

وتابع محمود شاهين: "نشاط الرياح يرفع أمواج البحر المتوسط لـ 3 أمتار، وسقوط الأمطار سيكون معه سحب رعدية على مناطق متفرقة من شمال البلاد".

وأكمل محمود شاهين: "أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى غدا الجمعة، وقد نرى بعض حبات البرد والثلج على بعض محافظات المناطق الشمالية والسواحل الشمالية ومناطق من القاهرة الكبرى".