الصدفة جمعتهما بعد 15عاما..بكاء وزيرة الهجرة بسبب إعادة بنت من إيطاليا لجدها

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قصة إعادة بنت لإحضان جدها من إيطاليا بعد وفاة ابنته هناك.



وأوضحت مكرم خلال حوارها مع برنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع عبر قناة "سى بى سى"، فى عام 2008 كنت أعمل فى السفارة المصرية بروما ووصلتنى إستغاثة من "رجل مصرى"، يطلب إعادة حفيدته إليه بعد وفاة ابنته فى إيطاليا.

وتابعت مكرم: بحثت عن البنت كثيرا حتى وجدتها بأحدى دور الرعاية بروما، حيث تم نقلها للدار وهى طفله فى سن الـ 5 سنوات بعد، وظلت فى الدار 4 سنوات حتى قابلتها وكانت فى سن 9 سنوات.

قصة العودة



وأضافت مكرم، الطفلة كانت لا تتحدث العربية وكانت تتحدث باللغة الإيطالية،وعندما طالبت برجوعها لمصر طلب منها برفع قضية لإعادتها لمصر، معقبة:" رفعت عدد من القضايا وكنت بترافع فى المحاكم قدام القاضى عشان ارجع البنت".

وأوضحت مكرم، أن القاضى حكم برجوع الطفلة إلى مصر، وتم تنظيم حفلة فى السفارة المصرية بروما للطفلة.

وتابعت مكرم: بعد رجوع البنت لجدها بـ 15 عاما صادفتها فى أحدى المطاعم وعندما رأتنى قامت للترحيب بى، معقبة :" كنت بعيط أنا وهى أما شوفنا بعض"