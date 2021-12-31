موديل 2023.. مرسيدس تكشف عن سيارة EQE 53 AMG .. صور

كشف العملاق الألماني مرسيدس بينز عن سيارته الجديدة EQE 53 AMG في معرض IAA 2021 الألماني للسيارات هذا العام، والذي أقيم في ميونيخ عاصمة أقليم بافاريا وعاصمة صناعة السيارات في اوروبا، وذلك بعد سلسلة من الصور المسربة التي أنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الماضية للسيارة الكهربائية الجديدة، فيما أحتفظت مرسيدس بسيارة EQS حتى الآن دون الكشف عنها.

وبمقارنتها بالسيارة الموجودة في الصور التجسسية التي يتم إخفاؤها فقط من خلال تمويه خفيف جداً، يظهر استخدام نمط تصميم سيارات AMG المميز والأكثر عدوانية من الصور التجسسية، وتمت اضافة عجلات جديدة من نوع AMG-esque، بالإضافة إلى المرايا السوداء والعتبات الجانبية والوان الصبغة الجديدة.

لم تظهر العتبات الجانبية السوداء في الصور التجسسية بألوان جديدة مطلية، لذلك تشير التوقعات انها ربما ستكون سوداء لامعة في النسخة النهائية، وتمتلك سيارة EQS AMG هذه العتبات، ومن المتوقع ان تحتوي سيارة EQE أيضًا عليها، وستتوفر ايضا بناشراً مزيفاً في الخلف لإضافة مظهر متناسق على الظهر.

جاءت سيارة مرسيدس من الداخل EQS AMG بمقاعد رياضية أنيقة وفاخرة تحمل علامة AMG التجارية، وبعض الرسومات الفريدة من نوعها لمجموعة المقاييس الرقمية، وصوت تسارع مميز يبرز أداء محركها القوي.

تستمد سيارة EQE 53 AMG قوتها من زوجين من المحركات الكهربائية التي توفر معاً قوة تصل الى 658 حصانًا، (أو ما يصل إلى 761 مع وظيفة overboost المؤقتة) وعزم اقصى للدوران يصل الى 950 نيوتن متر (700.7 رطل-قدم)، تبلغ قدرتها على التسارع من 100 كم/ساعة (62 ميلاً في الساعة) في غضون 3.8 ثانية (أو 60 ميلاً في الساعة في 3.6 ثانية) ، وتصل سرعتها إلى 220 كم/ساعة (136.7 ميلاً في الساعة) ويبلغ وزنها الكلي 2605 كجم.