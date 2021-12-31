أنغام تكشف إمكانية زواجها مرة أخرى وتؤكد: بحب يقولولى يا نونو

قالت المطربة أنغام أنه لا توجد صلة قرابة بينها وبين الفنانة حنان سليمان وأن ما أثير بهذا الشأن شائعات.

وأوضحت الفنانة أنغام خلال فقرة الدمية "كارو"، ببرنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا، المذاع عبر قناة "أون" أنها لا تحب منادتها بـ"نغنوغة" وتفضل منادتها بـ"نونو".

وتابعت المطربة أنغام: أنه طولها 161 سم، ووزنها 59 كيلو، لافتة إلى أنها عزباء ولديها ولدين.

وأضافت أنغام قائلة:" كتبت تعهد وتنازل بعدم الزواج".

أفضل مطربة

وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل ميدل إيست بدورته الأولى على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الاستفتاء الذي أقامته مجموعة وشوشة الإعلامية للأفضل بعام 2021، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة في دولة الامارات العربية المتحدة وحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة.

وشهد ميدل إيست تكريم الأفضل في مجالات الدراما والسينما والغناء والإعلام باختيار جماهيري تم على منصات مجموعة وشوشة الإعلامية، على أن يذاع الحفل حصريا على قناة النهار خلال أيام.

