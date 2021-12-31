أنغام: أول أجر كان 70 جنيها وسأعتزل الفن في هذه الحالة .. فيديو

كشفت المطربة أنغام عند أول إجر تقاضته، وسبب قد يؤدى إلى إعتزالها الفن والغناء.

وأوضحت أنغام خلال فقرة الدمية "كارو"، ببرنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا، المذاع عبر قناة "أون" أن أول إجر حصلت عليه كان 70 جنيها، وحصلت عليه من الإذاعة المصرية بعد تسجيل أول أغنية.



وقالت الفنانة أنغام: أنها ستعتزل إذا شعرت بأن صوتها لم يعد بنفس القوة.

أفضل مطربة



وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل ميدل إيست بدورته الأولى على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الاستفتاء الذي أقامته مجموعة وشوشة الإعلامية للأفضل بعام 2021، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة في دولة الامارات العربية المتحدة وحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة.

وشهد ميدل إيست تكريم الأفضل في مجالات الدراما والسينما والغناء والإعلام باختيار جماهيري تم على منصات مجموعة وشوشة الإعلامية، على أن يذاع الحفل حصريا على قناة النهار خلال أيام.