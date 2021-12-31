وثائقي العدوان الثلاثي..قصة سعي إسرائيل للتحالف مع بريطانيا وفرنسا ضد مصر

عرضت فضائية "دي إم سي"، الجزء الثانى من فيلم "العدوان الثلاثي"، والذي تم تصويره بين القاهرة ولندن.

وكشف الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية، قصة سعي إسرائيل للتحالف مع بريطانيا وفرنسا ضد مصر عام 56 بسبب مخاوفها من وجود زعيم مثل جمال عبد الناصر في الشرق.

وأوضح فؤاد أنور:" إسرائيل انزعجت بعد انسحاب القوات البريطانية من مصر، مؤكدا أن إسرائيل سعت لإنتقام من جمال عبد الناصر بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا.

ويوثق الفيلم كتابات مؤرخين ومحللين إنجليز ومصريين عن حرب السويس 1956، ويعرض للمرة الأولى وثائق من الأرشيف البريطاني، وعددًا من التفاصيل العسكرية عن الخطة "كورتيدج" والعملية "تليسكوب"، علاوة على المسار الحربي للعدوان الثلاثي وكواليسه السياسية الدقيقة.