أنغام تقبل التحدي وتعزف على الأورج الخاص بالدمية كارو

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

وقبلت أنغام تحدي كارو وقامت بالعزف علي الأورج الخاص بالدمية كارو، في مشهد أذهل الحاضرين بالإستوديو.

وتحدثت "أنغام"، عن عيوبها الشخصية، قائله أنها خجولة جدا في حياتها، وذلك على الرغم من الأغاني التي تقدمها، لافته إلى أن أكثر دكتور تذهب إليه هو دكتور العلاج الطبيعي.

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

