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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات أحمد عدوية ونجله مع شريف عامر ..تفاصيل

صدى البلد

حل الفنانان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية ضيفين على الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر.

وتحدث الضيفان في موضوعات مختلفة ونرصد لكم في السطور التالية أبرز التصريحات:

محمد عدوية: بابا صوته مختلف ومن الصعب أن يصل إليه أحد رغم محاولات تقليده
وقال محمد عدوية خلال حواره مع شريف عامر، إن والده الصديق المقرب له كما أنه قريب كثيراً من أحفاده، لافتا إلي أنه يعرض عليه كافة الأعمال الفنية المعروضة عليه لكي يأخذ رأيه قبل الموافقة على أي عمل.

وأكمل محمد عدوية متحدثا عن والده،:"بابا صوته مختلف ومن الصعب أن يصل إليه أحد رغم محاولات تقليده".

محمد عدوية يكشف سبب اختياره مسار غنائي مختلف عن والده
ولفت إلي أنه وبالرغم من حبه الشديد لوالده إلا أنه قرر أن يسلك لون غنائي غير لون الكبير أحمد عدوية، كما أن والده أحب هذا التفكير وأن يكون له لون فني خاص به.


وأشار إلي أن والده أول من مزج الموسيقى الغربية في الموسيقى الشرقية ليخرج لنا شكلا جديدا للأغنية الشعبية.

أحمد عدوية: مش متابع المهرجانات.. لو في حاجة حلوة بسمعها
وكشف أحمد عدوية عن رأيه في أغاني المهرجانات، مؤكدا أنه غير متابع لأغاني المهرجانات، موضحا:" لو فيه حاجة حلوة بسمعها"

أول ظهور لأحفاد الفنان أحمد عدوية.. شاهد موهبة أحدهم في الطبلة
وظهر أحمد وياسين محمد عدوية، أحفاد الفنان الكبير أحمد عدوية، لأول مرة في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر.

زحمة يا دنيا.. دويتو مذهل بين أحمد عدوية ونجله
وقدم محمد عدوية ووالده، أحد أكثر الأغاني نجاحا في مسيرة والده، " زحمة يا دنيا زحمة" مما اشعل ستوديو يحدث في مصر وأبهر الإعلامي شريف عامر..

ديتو يشعل مسرح إم بي سي مصر بين أحمد عدوية ونجله..شاهد
وقدم محمد عدوية ووالده، العديد من الأغاني المميزة خلال احتفالية رأس السنة بقناة " إم بي سي مصر"، وغني النجمين بشكل دويتو أغنية " يانجمة يا أخت القمر".

 

 

 

الاعمال الفنية قناة ام بى سى مصر برنامج يحدث في مصر محمد قناة ام بي سي

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