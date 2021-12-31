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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارق الفقي: إنشاء 4 كبارى ورصف 97 طريقا بمختلف مراكز سوهاج

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التى تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة.

 

وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق مابين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

 

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من إنشاء كوبرى البلينا العلوي.

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وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 مشروعات بالقطاع الأول والثانى والثالث لازدواج طريق أسيوط- سوهاج- البحر الأحمر بطول 110 كيلو مترات.

 

ومن جانبه قال المهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بسوهاج، إن عدد المشروعات التي أنجزتها المديرية خلال عام 2021م، بلغ 90 مشروعا بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 225 مليون و 750 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طرق داخلية بالمدن والقرى والأحياء، ورصف الشوارع الجانبية والفرعية ببلاط الانترلوك.

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سوهاج محافظ الكباري مليون مليار

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