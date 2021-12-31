لهذا السبب| شوبير: فرصة مصر كبيرة في تصدر مجموعتها

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن وجود ‏اعتذارات وغيابات في صفوف منتخب نيجيريا عن بطولة الأمم الأفريقية .

وكتب شوبير عبر صفحته بموقع فيسبوك “ ‏اعتذارات وغيابات بالجملة في صفوف منتخب نيجيريا عن بطولة الأمم الأفريقية .. فرصة مصر كبيره في صدارة المجموعة ”.

و بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا فى القارة السمراء.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون يوم ٩ يناير على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن مجموعة ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

صدى البلد يستعرض قائمة منتخبات مجموعة منتخب الفراعنة الكبار في كان ٢٠٢١.

قائمة منتخب مصر ضمت 28 لاعبًا وهم:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

20-محمد حمدى

21-ابراهيم عادل

المهاجمون:

22. عمر مرموش

23. محمد شريف

24. مصطفى محمد

25. محمد صلاح

26. محمود حسن " تريزيجيه "

27. رمضان صبحي

28- مروان حمدى

