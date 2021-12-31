حواس ناعيا عصفور: أحد أعمدة الثقافة المصرية

نعى الدكتور "زاهي حواس" عالم المصريات، بخالص الأسى، الدكتور "جابر عصفور" الذي رحل عن عالمنا اليوم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان".

وقال "حواس" إن مصر فقدت اليوم أحد أعمدة ومفكرين الثقافة المصرية، الناقد الأدبي الدكتور "جابر عصفور" الذي يتمتع بسمعة عالمية، وترك أثرا كبيرا في تلاميذه داخل أمريكا ومصر، لما أثراه من علم ومعرفة.



ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وقد حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز في يوليو 1969، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي"، كما شغل وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19/3/1966م، ثم شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة اعتبارًا من 29/11/1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18/7/1973م، كما عمل أستاذًا مساعدًا (زائرًا) للأدب العربي، بجامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م، وشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1978م، كما عمل أستاذًا (زائرًا) للنقد العربي بكلية الآداب - جامعة صنعاء، أبريل 1980م، وعمل أستاذ (زائر) للنقد العربي، جامعة استكهولم - السويد، سبتمبر 1981إلى يونيو 1982، وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1983، وعمل أستاذًا (معارًا) للنقد الأدبي بكلية الآداب. جامعة الكويت من 30/9/1983 إلى 31/8/1988.

وقد كان العميد المساعد بكلية الآداب، جامعة الكويت من 30/4/1986 إلى 31/8/1988، وأستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة القاهرة حتى 1/9/1988، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة من 19/3/1990 إلى فبراير 1993.

شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة من 24/1/1993 إلى 24/3/2007، وكان أستاذًا (زائرًا) للنقد العربي، بجامعة هارفارد - الولايات المتحدة (فبراير- مايو 1995).

كما كلِّف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من 7/7/1997 وحتى 4/3/1998، وكان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الثقافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة منذ تأسيسه إلى اليوم، وكان أستاذًا (زائرًا) للأدب العربي الحديث، بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة (فبراير - مايو 2001)، وعضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003.

كما تولى منصب مدير المركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما شغل منصب وزير الثقافة في 31 يناير 2011 خلفًا للوزير السابق فاروق حسني، ثم استقال من وزارة الثقافة 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ثم تولى وزيرًا للثقافة مرة ثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

وكانت حياة الراحل حافلة بالمؤلفات والمترجمات ورعاية الأنشطة الثقافية في مصر والعالم العربي.

تاريخ طويل

وقال الدكتور هشام عزمي ناعيًا عصفور: "رحل عن عالمنا اليوم قطب من أقطاب الثقافة المص رية الذين لا يعوض مكانهم سواهم، كان الدكتور جابر عصفور مثالًا للمثقف الواعي المحب لوطنه والمثابر على طموحه، فقد استطاع تنفيذ الحلم بمشروع قومي للترجمة، وظل يجاهد حتى استطاع تحويل المشروع إلى مركز قومي للترجمة ما زال يضطلع بخدمة الثقافة المصرية من خلال ترجمة عيون الكتب الأجنبية".

وقد حصل الراحل على العديد من الجوائز والأوسمة، وألف العديد والعديد من الكتب، ومنها: " قراءة التراث النقدي"، و"دفاعًا عن التنوير"، و"زمن الرواية"، كما ترجم عددًا من الكتب، ومنها: "عصر البنيوية"، و"اتجاهات النقد المعاصر"، و"الماركسية والنقد الأدبي"، كما أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه.