أول تسجيل صوتي على سطح المريخ .. أبرز الاكتشافات العلمية في 2021

اكتشافات وابتكارات علمية متعددة ومذهلة توصل إليها العليماء في عام 2021، ولعل أبرزه تطوير اختبارات وعلاجات ولقاحات منقذة للحياة حول العالم.



علاج كورونا

أعلنت مجموعة الأدوية الأميركية "فايزر" عن أنباء مشجعة حول فعالية الحبوب التي طورتها ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بنحو 90 بالمئة عند تناولها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

فبعد تسويق لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، طورت بالموازاة علاجا مضادا للفيروسات تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid .

جنين ديناصور

وشهد العام المنصرم محطةً علمية لافتة باكتشافٍ اعتُبِرَ غير مسبوق مع العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام.

ويبلغ طول البيضة نحو 17 سم، فيما يقدر طول الديناصور بنحو 27 سم من الرأس إلى الذيل، حيث كان ملتفاً حول نفسه داخل البيضة.

وظهرت هذه المتحجرة بعد اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في جنوب غربي كوينزلاند.

وهو النوع الذي وصفه العلماء بأنه الأكبر حجماً على الإطلاق، بارتفاعٍ يصل لنحو 6.5 ستة أمتار ونصف، وطول بنحو 30 متراً، أو ما يوازي "طول ملعب كرة سلة".

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