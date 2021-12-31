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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: استمرار أعمال رفع مياه الأمطار و3 أرقام للإبلاغ عن التراكمات

العمل على قدم وساق
العمل على قدم وساق لشفط مياه الامطار من شوارع الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، تداعيات ظروف الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، وأعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مشيراً أن الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري، حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

وكشف معاون المحافظ، أن المحافظ تابع مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المشاة والسيارات، وشدد المحافظ على جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

 

وأشار "التوني" إلى استمرار رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، مشيراً الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043.


يتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، تداعيات ظروف الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، وأعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مشيراً أن الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري، حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

وكشف معاون المحافظ، أن المحافظ تابع مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المشاة والسيارات، وشدد المحافظ على جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

 

وأشار "التوني" إلى استمرار رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، مشيراً الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043.

 

محافظة الفيوم تستضيف ورشة عمل لتدريب الموظفين على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

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الفيوم محافظ الفيوم الاجهزة التنفيذية الطقس شكاوى

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