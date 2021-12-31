يحيى ماضي يتوج بذهبية جمهورية سلاح الشيش شباب

توج يحيى ماضي لاعب نادي سبورتنج بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش شباب والتي اقيمت اليوم بصالة 2 باستاد القاهرة.

بدأ ماضي مشوار البطولة بفوز جميع مبارياته في دور المجموعات وتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 وفاز على لاعب نادي المعادي كريم مدحت بنتيجة 15-6 وبعدها فاز في دور ربع النهائي على أحمد هنداوي نادي المعادي بنتيجة 15-5.

وتأهل يحيي للمربع الذهبي وفاز على عبدالرحمن فوده لاعب نادي الشمس بنتيجة 15-12 وفي النهائي فاز على لاعبة الشمس يرسف فوده بنتيجة 15-5.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي:

-الميدالية الذهبية يحيي ماضي "سبورتنج".

-الميدالية الفضية يوسف فوده "الشمس".

-الميدالية البرونزية عبدالرحمن فوده "الشمس".

-الميدالية البرونزية وليد خالد "الشمس".

وانتهت أمس فاعليات بطولة الجمهورية لسلاح سيف المبارزة وسلاح الشيش شابات وسلاح سلاح السيف شباب كما انتهت اليوم فاعليات بطولة سلاح سيف المبارزة وسلاح شيش شباب ويتبقي سلاح السيف شابات.

وتنطلق غدا منافسات الفرق لجميع الأسلحة للشباب والشابات.