أهل النوبة : الخير والعمار بيدخلوا أي مكان يزوره الرئيس |فيديو

خصص الإعلامي مصطفى بكرى، حلقة اليوم لرصد فرحة أهالي بعض قرى مدينة النوبة بأسوان التى زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات.

وقال أحد أهالي قرية غرب سهيل خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنهم فى غاية السعادة والفرح بزيارة الرئيس السيسي للقرية، وتنفيذ ما يحتاجونه من رعاية اجتماعية ومشاريع تنموية.

الخير والعمار



وأضاف قائلا:" الخير والعمار بيدخلوا أى مكان يزوره الرئيس ".

ومن جانبه علق بكرى قائلا:" أن زيارة الرئيس تركت أثرا كبيرا فى نفوس كل أبناء النوبة وسيظل أهل النوبة من أشد الناس إخلاصا وتضحية لهذا الوطن العظيم".