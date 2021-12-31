دعاء بداية العام الجديد.. اللهم حول حالي إلى أحسن الأحوال

دعاء بداية العام الجديد يبحث الكثيرين عبر محرك جوجل ، عن دعاء العام الجديد ، ودعاء السنة الميلادية الجديدة 2022، ولم يرد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للعام الجديد، لكن هناك مجموعة من الادعية يستحب قولها في هذه المناسبة في السطور التالية.

دعاء بداية العام الجديد



اللهم يا محول الأحوال، حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال

اللهم اني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي.



اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين. ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك.



اللهم بلل قبر والديّ من أنهار جنتك، واجعل لهما في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يارب العالمين. اللهم أروِ قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب، واجعلهم من المكرمين المُنعمين.

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون

اللهم ارحم أبي وأمي وعوضهما عن كل ألم أصابهما بـجنة عرضها السموات والأرض. وأفضل دعاء للسنة الجديدة 2022 اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى

أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.



ويقال فى دعاء للسنة الجديدة 2022 مولاي يا الله، أسألك أن تهديني سواء السبيل، وأن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي أموري وتُبارك لي في وقتي. اللهم أنت ربي فاغفر ذنبي، واستر عيبي، ويسّر أمري، ووفقني لما تُحب، وارضني به يا الله.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.



اللهم اني استودعك سنه مضت من عمري بأن تغفرها لي وترحمني وتعفو عني وأن تبارك لي في ايامي القادمة وتصلح نفسي وتيسر آمري يارب لاتفجعني بفقد احد فلا طاقه لنا لفقد الأحبة ربي احفظ لي سعادتي ومن حولي ولاتحرمني قريب ولا بعيد انا وكل أحبتي هنا وكل من قال آمين وجميع المسلمين.



دعاء بداية العام الجديد



دعاء بداية العام الجديد الاحتفالات بالعام الجديد أو الكريسماس حدث عالمي، والعالم كله يحتفل بطرق مختلفة، وتتطرق في هذه الفترة نقطة خلافية بين الحلال والحرام، هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد الجديد أم لا، إلى أن حسمت دار الإفتاء المصرية أنه جائز شرعًا وأن ندعوا بما نشاء مع العام الجديد.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.



يا رب أدعوك وأفزع إليك في كل أمري، فأنت يا ربنا المحمود على كل حال، المرغوب عند كل خوف، المعطي بلا حساب، فاللهم لا تحرمنا فضلك وجود كرمك، اللهم فرج الكرب عن كل مكروب، وأزل اللهم الهم عن كل مهموم، واقضي حاجة كل محتاج، اللهم بارك في أبنائنا وأزواجنا وآبائنا، كما أسألك اللهم البركة في الرزق والسعة فيه.



دعاء بداية العام الجديد

اللهم افتح له أبواب جنتك وأبواب رحمتك يا الله، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهمّ أجره عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب



اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين



اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين



اللهم في هذا اليوم أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّمًا في جنتك ياكريم.



دعاء بداية العام الجديد

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم حسبي الله لما أهمّني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم،

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.



اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة؟ زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

ربّ أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي



اللهم اجعلني، ذكّارًا لك، شكّارًا لك، مطواعًا لك، مخبتًا إليك، أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، واسلل سخيمة صدري.

دعاء العام الجديد للمريض

اللهم اشفِ والداي أنت الشافي المعافي سبحانك ربي إنّ والداي قد مسّهم الضر وأنت أرحم الراحمين.



اللهم اشفِ والداي شفاء لا يغادر سقمًا ورد عليهم صحتهم وعافيتهم، اللهم عافهم واجعل مرضهم وكل ألم يشعرون به تكفيرًا عن سيئاتهم ورفعًا لدرجاتهم. اللهمّ ألبس والداي ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجلا يا أرحم الرّاحمين. يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسهم ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم.



ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا، كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا،أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.



اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.



ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة،تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.



اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقنيفيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.



اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.



اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة



اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.



اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.



اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.