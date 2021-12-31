حسام موافي: السمنة مرض الأغنياء في الدول الفقيرة

أسبابها جينية ومكتسبة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن هناك ملاحظة جميلة وجدها في أحد الأبحاث تقول، إن السمنة مرض الفقراء في البلاد الغنية، ومرض الأغنياء في الدول الفقيرة.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد»: “لاحظت هذه المقولة واكتشفت صحتها، لأن البلاد النامية البسيطة، يكون لدى أغنيائها سمنة ضخمة، رغم أن البلد فقير، لكن الذين يمتلكون الأموال يأكلون بكثرة ويتنزهون، أما البلدان الغنية يزداد فيها الوعي، لذا من النادر وجود شخص سمين”.

أحدث الدراسات

وأوضح حسام موافي، أن أحدث الدراسات التي خرجت منذ 2015 حتى 2020 أكدت أن السمنة جينية ومكتسبة في الوقت نفسه.

وتابع حسام موافي، أن العلماء اكتشفوا وجود جين لدى الإنسان يساعد على زيادة الوزن، كما أن الذين يسرفون في تناول الطعام يصابون بالسمنة.