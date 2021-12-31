إياد نصار: كنت مخرج فاشل.. واتكحرتَّ في الشوارع عشان أبقى مصري

أكد النجم اياد نصار، أنه عمل في مجال الاخراج خلال بداياته الفنية ولكنه لم يوفق، قائلا: "أنا اشتغلت في الاخراج فترة وكنت مساعد مخرج وكنت مخرج فاشل ولكن استفدت جدا بفكرة إن في حاجات فهمتها خاصة بالتصوير والاضاءة والتوجيهات بين المخرج وطاقم التصوير".

وأوضح النجم اياد نصار، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين ابراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن عمله فى الاخراج اعطاه خبرة استفاد منها فيما بعد فى مشواره الفني، مؤكدا أن العمل كمخرج مسئولية كبيرة لا يستطيع تحملها: "كنت عايز اكون جزء من صناعة السينما في مصر وعايز اركز هنا".

وتابع: "أنا اتكحرت في الشارع ونزلت قهاوي وسط البلد، وفى حلم للممثل العربي إنه يكون فى مصر ومكنتش عايز أمثل بالمصري ولكن كنت عايز ابقى مصري والشخصية المصرية".