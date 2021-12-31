بشرى: لا بد من إنتاج عمل سينمائي مشترك مع السعودية| فيديو

قالت الفنانة بشرى، إن الفنانة إلهام شاهين مدحتها قائلة “شطوره ومذاكرة السينما بشكل جيد”.



وأضافت بشرى خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تجارب سينمائية جيدة للغاية في المملكة العربية السعودية.

مهرجان البحر الأحمر

وتابعت الفنانة بشرى، خلال وجودها في مهرجان البحر الأحمر في مدينة جدة أن السعودية تسير في خطواتها الأولى في مجال صناعة السينما.

وكشفت الفنانة بشرى أنها فوجئت خلال تحكيمها في مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة، بمستوى الأفلام وجودتها والأفكار والممثلين والمخرجين وهو أمر سيخدم صناع السينما السعوديين كما سيبني جسرا مع العالم وبين مصر لأنه من المهم إنتاج عمل سينمائي مشترك.