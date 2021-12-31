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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. تامر حسني يكشف تفاصيل مثيرة عن سرقة ألبوم يا بنت الإيه

تامر حسني
تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة لأول مرة، عن البوم أغنية "يا بنت الايه"، مؤكدا أن هذا الألبوم تعرض للسرقة من قبل أحد العاملين في شركة الانتاج التي انتجت الأغنية. 


وقال تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، إنه :"سرق الالبوم قبل نزوله الشارع بأسبوع، وعملت سريعا اغنية يا بنت الايه في وقت قصير جدا". 


وتابع الفنان تامر حسني، أن فيلم عمر وسلمي الجزء الأول، من أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها لقلبي، مستدركا أن :"هذا الفيلم ظل لفترة طويلة محفورا بداخلي بشكل غير طبيعي، والناس كانت بتقولي يا عمر".

 

فيما كشف الفنان تامر حسني، عن أمور غير متوقعة في فيلم مش انا، مؤكدا أنه قلد صوت الفنانة سوسن بدر في أخد المشاهد التي عرضت في الفيلم. 


وقال تامر حسني، إنه :"بحاول اتصرف، وبحاول اعمل كل حاجة، ومش بقف عند أي موقف، وفعلا قلدت صوت الفنان سوسن بدر في فيلم "مش أنا" في احد المشاهد".


وأضاف تامر حسني، :"افهم في الأصوات والأداء والحاجات دي وسلك معايا، والفنانة سوين بدر دلوقتي مصدومة"، موجها حديثه لجمهوره، قائلا :"انتو اللي شربتوها".

 

تامر حسني اخبار التوك شو عمر وسلمى منى الشاذلى ألبوم يا بنت الايه

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