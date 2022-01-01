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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..مفتي الجمهورية: لا يجوز اتخاذ التشبه بغير المسلمين ذريعة للتكفير.. حسام موافي يكشف سبب عدم غضب لاعبي الكرة عند إضاعة الأهداف

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

شوقي علام: لا يجوز اتخاذ التشبه بغير المسلمين ذريعة للتكفير


قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التشبه في حد ذاته ليس مذموما، ولكن لا يجوز بحال أن يتخذ التشبه بغير المسلمين؛ ذريعة لتكفير المسلمين، أو أن يكون أصلا لانفصالهم عن الواقع، ومعاداة شركاء المجتمع.

هو أنت تاني.. تامر حسني يفجر مفاجأة عن دويتو مع بهاء سلطان: كان صوتي


قلد الفنان تامر حسني، الفنان بهاء سلطان، في أغنية "هو أنت تاني"، في أثناء لقاء مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة. 

لأول مرة.. تامر حسني يكشف تفاصيل مثيرة عن سرقة ألبوم يا بنت الإيه


كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة لأول مرة، عن البوم أغنية "يا بنت الايه"، مؤكدا أن هذا الألبوم تعرض للسرقة من قبل أحد العاملين في شركة الانتاج التي انتجت الأغنية. 

هل الاحتفال برأس السنة بدعة؟ المفتي يجيب


قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الذين ينكرون الاحتفال بأعياد غير المسلمين رأيناهم يحتفلون في مناسبات مختلفة، وليس لديهم دليل على إنكار الاحتفال بالمناسبات الدينية.

إياد نصار: كنت مخرج فاشل.. واتكحرتَّ في الشوارع عشان أبقى مصري


أكد النجم اياد نصار، أنه عمل في مجال الاخراج خلال بداياته الفنية ولكنه لم يوفق، قائلا: "أنا اشتغلت في الاخراج فترة وكنت مساعد مخرج وكنت مخرج فاشل ولكن استفدت جدا بفكرة إن في حاجات فهمتها خاصة بالتصوير والاضاءة والتوجيهات بين المخرج وطاقم التصوير".

المفتي: دعاء ركوب المواصلات والأسانسير شكر لله على توفيقه لمخترعيها


قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دعاء ركوب المواصلات بمثابة شكر الله على توفيقه للعلماء والمبتكرين بأن سخر لهم اختراع هذه المخترعات الحديثة.


مفتى الجمهورية يطالب برد الحقوق لأصحابها مع بداية العام الجديد..فيديو


طالب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإسراع بالتوبة ومراجعة النفس مع بداية العام الجديد، إضافة إلى رد الحقوق إلى أصحابها.

عندهم مورفين.. حسام موافي يكشف سبب عدم غضب لاعبي الكرة عند إضاعة الأهداف


كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، سر عدم شعور لاعبي كرة القدم بالغضب عند إضاعة الأهدف.


حسام موافي: مضاعفات السمنة كتاب أمراض.. وتصيب صاحبها بالاكتئاب


قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن السمنة كارثة كبرى تستدعي العلاج الغذائي عن طريق تنظيم تناول الطعام، وعلاج دوائي عبارة عن أقراص، أو علاج جراحي، على حسب الحالة.
 

موافي يحذر من أكل الشوكولاتة حال إجراء عملية تكميم للمعدة ..فيديو


حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، الشخص الذي قام بتنفيذ عملية تكميم المعدة من أكل الشوكولاتة.
 

مفتى الجمهورية تامر حسني اياد نصار

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