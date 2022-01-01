محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين احتفالات رأس السنة

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدور رجال الأمن في تأمين احتفالات المواطنين بالعام الميلادي الجديد موكدا بانة ليس بجديد علي رجال أمن بورسعيد في تأمين كافة الفعاليات والمناسبات علي ارض المحافظة.



جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لمتابعة تأمين احتفالات أبناء المحافظة وزائريها بالعام الجديد والذي التقى من خلالها بعدد من رجال الشرطة

وأكد محافظ بورسعيد على أن الأجهزة الأمنية تساهم بشكل كبير في توفير المناخ الآمن لتنفيذ خطط الدولة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة على أرض بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لكافة رجال الشرطة على جهودهم المتواصلة والإخلاص في العمل لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدًا على التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية في خدمة المواطن، وتحقيق الأمن والأمان على أرض المحافظة.

IMG-20220101-WA0021

IMG-20220101-WA0017

IMG-20220101-WA0018

IMG-20220101-WA0019

IMG-20220101-WA0020