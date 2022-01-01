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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين احتفالات رأس السنة

محافظ بورسعيد يصافح
محافظ بورسعيد يصافح رجال الشرطة

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدور رجال الأمن   في تأمين احتفالات المواطنين بالعام الميلادي الجديد موكدا بانة ليس بجديد علي رجال أمن بورسعيد في تأمين كافة الفعاليات والمناسبات علي ارض المحافظة.

 
جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لمتابعة تأمين  احتفالات أبناء المحافظة وزائريها بالعام الجديد والذي التقى من خلالها بعدد من رجال الشرطة

وأكد محافظ بورسعيد على أن الأجهزة الأمنية تساهم بشكل كبير في توفير المناخ الآمن لتنفيذ خطط الدولة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة على أرض بورسعيد.

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لكافة رجال الشرطة على جهودهم المتواصلة والإخلاص في العمل لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدًا على التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية في خدمة المواطن، وتحقيق الأمن والأمان على أرض المحافظة.

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