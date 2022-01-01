انتقال حر.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل عقد كيليان إمبابي مع ريال مدريد

كشفت صحيفة ABC Deportes الإسبانية عن تفاصيل تعاقد نادي ريال مدريد مع الفرنسي كيليان إمبابي نجم فريق باريس سان جيرمان.

ذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سوف يوقع علي العقد مع ريال مدريد الإسباني لمدة 6 سنوات حتي عام 2028.

أشارت الصحيفة الإسبانية أن راتب السنوي النجم الفرنسي كيليان إمبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان سوف يكون 21 مليون يورو صافي.

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي كيليان إمبابي سوف يحصل علي 40 مليون يورو مكافأة للتوقيع مع نادي ريال مدريد في صفقة إنتقال حر.

ألقاب كيليان إمبابي

وخاض كيليان امبابي 307 مباراة على مدار مسيرته الكروية بقميص فريق باريس سان جيرمان وموناكو ومنتخب فرنسا.

ساهم الفرنسي كيليان امبابي في تسجيل وصناعة 307 أهداف مع فريق باريس سان جيرمان وموناكو ومنتخب فرنسا.

سجل الفرنسي كيليان امبابي 196 هدفا بقميص فريق باريس سان جيرمان وموناكو ومنتخب الديوك الزرقاء.

نجح الفرنسي كيليان امبابي فى صناعة 111 هدفا.

فاز كيليان امبابي بألقاب بطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا إلى جانب بطولة كأس الأمم الأوروبية فضلا عن حصده 4 بطولات بالدوري الفرنسي و4 القاب سوبر وبطولتين فى كأس فرنسا.

كان الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان سحل الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية في الدوري الفرنسي منذ انضمامه.

وذلك بعدما سجل مبابي هدفين في مرمى موناكو في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 - 2022.

وتجاوز الفرنسي كيليان امبابي ما حققه بيرنارد لاكومب، نجم أولمبيك ليون السابق، عندما وصل إلى 70 هدفا عام 1975، في سن 22 عاما و5 أشهر و11 يوما.

مبابي أحرز 8 أهداف في مرمى ليون في الدوري، وكان أداؤه أفضل فقط ضد ديغون برصيد 11 هدفًا ليصل إلى 100 هدف في الدوري بواقع 84 هدفًا مع باريس سان جيرمان، و 16 مع موناكو فريقه السابق.

وانفرد سان جيرمان بالصدارة بفارق الأهداف عن ليل المتصدر السابق، بينما ظل أولمبيك ليون الذي سجل له الجزائري إسلام سليماني وماكسويل كورنييه في المركز الثالث.

ويعد هذا إنجازًا لـ مبابي كون عمره 22 عامًا ووصل إلى هذا الرقم في 142 مباراة فقط وقد سبقه 88 لاعبًا سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري.

وجاء أول هدف سجله الدولي الفرنسي كيليان امبابي في البطولة المحلية إلى يوم 20 فبراير عام 2016 ، وكان عمره آنذاك 16 عامًا، في صفوف موناكو، وسجل 15 هدفًا آخر في الدوري مع موناكو خلال عام ونصف العام.

ويعتبر مبابي أحد أبرز اللاعبين الواعدين في العالم، فقد أصبح في بطولة كأس العالم التي توج بها مع فرنسا أول لاعب يقل عمره عن 20 عاما يسجل هدفين في الأدوار الإقصائية منذ مونديال 1958 عندما حقق البرازيلي بيليه هذا الإنجاز.

ويعتبر الفرنسي كيليان امبابي ثالث أصغر لاعب في التاريخ يخوض نهائي المونديال، وذلك عندما شارك مع فرنسا أمام كرواتيا في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وهو يبلغ من العمر 19 عاما و207 يوما.

وسجل مبابي هدفا في تلك المباراة التي فازت بها فرنسا بنتيجة 4 / .2 .