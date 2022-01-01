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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بينا أجمل ذكريات.. مها أحمد تحتفل بالعام الجديد برفقة هنادي مهنا وزوجها

صدى البلد

حرصت الفنانة مها أحمد علي الاحتفال بالعام الجديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت مها أحمد صورة لها برفقة زوجها و النجمة هنادي مهنا وزوجها وعلقت قائلة 
:اجمل صحاب واحلى استقبال للسنه الجديده مع اكتر صحاب بتحبهم وبينكم اجمل ذكريات يارب سنه سعيده علينا وعليكم .

حاجات ما أقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها السقا عن أزمة مها أحمد

و كان قد تداولت عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة  نجل الفنان مجدي كامل و الفنانة مها أحمد .

حيث انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بوفاة نجلهما نتيجة خطأ طبي تعرض له خلال الأيام القليلة الماضية .

وتجاهل الفنان مجدى كامل الرد على الشائعة ،فيما ردت الفنانة مها أحمد من خلال نشر ستورى لأغنية “حبه جنة” لشيرين عبد الوهاب عبر انستجرام .

أحمد السقا يكشف تفاصيل خلافه مع مها أحمد 

أكد النجم احمد السقا، عدم اتخاذه موقف من الفنانة مها أحمد بعد تصريحاتها الهجومية عليه وعلى أمير كرارة عقب مسلسل "نسل الأغراب"، والتي زعمت فيه أنه كان يعمل من أجل تنجيم الفنانة مي عمر، قائلا: "مجدي كامل ومها أحمد عشرة عمر ومزعلتش من كلها وكلنا نخطأ وممكن يكون عندها وجهة نظر وأنا مندمتش على نسل الاغراب".

وكشف النجم احمد السقا، عن محاولة الاتصال بالفنان مجدي كامل ومها أحمد إلا أنهم لم يردوا على اتصالاته، قائلا: "أنا حاولت  أكلم مجدي ومها أحمد ومردوش عليا ولكن بينا عشرة عمر واللي بينا مش قليل ولا يمكن نخسر بعض"، نافيا الشائعات التي تتدعي أنه دفع أسرته للهجوم عليهم بعد أزمة نسل الاغراب.

مها أحمد اطلالات مها احمد مها احمد وزوجها هنادي مهنئ هنادي مهنئ وزوجها

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