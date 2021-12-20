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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مها أحمد تنفى شائعة وفاة نجلها .. تفاصيل

مها احمد ومجدى كامل
مها احمد ومجدى كامل

تداولت عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة  نجل الفنان مجدي كامل و الفنانة مها أحمد .

 حيث انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بوفاة نجلهما نتيجة خطأ طبي تعرض له خلال الأيام القليلة الماضية . 

وتجاهل الفنان مجدى كامل الرد على الشائعة ،فيما ردت الفنانة مها أحمد من خلال نشر ستورى لأغنية “حبه جنة” لشيرين عبد الوهاب عبر انستجرام . 

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مها أحمد تدعم شيرين عبد الوهاب 

 

حرصت الفنانة مها أحمد على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

ونشرت مها أحمد صورة لـ شيرين عبر حسابها بموقع “إنستجرام"، وعلقت قائلة: "إنتى جميلة في كل حالاتك، جمال قلبك محليكى أكتر وأكتر يا ست الهوانم 

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أكد النجم احمد السقا، عدم اتخاذه موقف من الفنانة مها أحمد بعد تصريحاتها الهجومية عليه وعلى أمير كرارة عقب مسلسل "نسل الأغراب"، والتي زعمت فيه أنه كان يعمل من أجل تنجيم الفنانة مي عمر، قائلا: "مجدي كامل ومها أحمد عشرة عمر ومزعلتش من كلها وكلنا نخطأ وممكن يكون عندها وجهة نظر وأنا مندمتش على نسل الاغراب".

وكشف النجم احمد السقا، عن محاولة الاتصال بالفنان مجدي كامل ومها أحمد إلا أنهم لم يردوا على اتصالاته، قائلا: "أنا حاولت  أكلم مجدي ومها أحمد ومردوش عليا ولكن بينا عشرة عمر واللي بينا مش قليل ولا يمكن نخسر بعض"، نافيا الشائعات التي تتدعي أنه دفع أسرته للهجوم عليهم بعد أزمة نسل الاغراب.

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