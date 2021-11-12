حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على برنامج “حبر سري” المذاع على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامية أسما إبراهيم، نستعرض لكم أبرز تصريحاته من خلال التقرير التالي:

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قال أحمد السقا: “أنا حِمَقِي ودمي حامي.. الطاقة الذكورية عالية عندي شوية وساعات بتسبب لي مشاكل، ومقدرش أعدي اللي ممكن يعديه غيري”.

وأضاف النجم أحمد السقا، أن صديقه الفنان محمد هنيدي أكثر كوميديان يستطيع إضحاكه، قائلا: "محمد هنيدي أكتر واحد بيضحكني .. وبالنسبة لجيلنا كان رأس السهم التي عبرت وعبر وراها جيل كامل، ومحمد هنيدي دمه خفيف وافيهاته عايزة استيعاب وهو قصة كبيرة وحبيبي.. وأتمنى أعمل عمل جديد مع هنيدي واللى يجي يكون مناسب له وليا واكيد مش هنتأخر".



وعن أزمته في فيلم الفلوس مع تامر حسني، رد قائلا: “أنا لم أهاجم تامر ولكن الجهة الإنتاجية، لأنه كان هناك اتفاق بيننا أني مكنش موجود كعنصر دعاية في الفيلم واتحطيت على الدعاية وترتيبي لم يكن مناسب لقيمتي، لكن أنا وتامر كويسين واللي حصل كان رد اعتبار فقط”.



ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل جديدة يكشفها السقا عن أزمة مها أحمد شاهد الفيديو التالي..