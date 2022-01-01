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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يعقد أول اجتماع بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. صور

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول اجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة، للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار  متابعة جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجي، ووضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الادارية الجديدة.


وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير اجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة الشباب والرياضة، فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن العاصمة الإدارية إنجاز تحقق في وقت قياسي وخطوة أولي نحو الجمهورية الجديدة وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور من خلال تحقيق الحوكمة والتحول الرقمى الكامل، بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مصر، معرباً عن فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يُعد نقلة حضارية كبيرة ستبهر العالم اجمع.


وجه الدكتور أشرف صبحي ، بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني، والعمل علي توفر كافة التسهيلات بالمبنى حتي يتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بصورة ميسره، مشيراً لأهمية هذا الإنتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى الذي تصبو إليه الجمهورية الجديدة.

 

وتجول "صبحي" برفقة متطوعي وحدة السياسات وتطوير الأعمال، داخل المبنى، والمكاتب المختلفة ، واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وأشاد بجودة التجهيزات التي راعت توفير  معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

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وزير الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة

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