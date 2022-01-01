إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالبحيرة

حوادث البحيرة

أصيب ٦ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم ، في حادث إنقلاب سيارة سيرفيس علي الطريق الصحراوي الكيلو ٩٥ الطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة سيرفيس علي الطريق الصحراوي الكيلو ٩٥ الطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٦ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و تم الدفع بعدد ٣ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.