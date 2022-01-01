عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث البحيرة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالبحيرة

إسعاف
إسعاف

أصيب ٦ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم ، في حادث إنقلاب سيارة سيرفيس علي الطريق الصحراوي الكيلو ٩٥ الطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

أول ضحايا الطقس السيئ.. تفاصيل مصرع ربة منزل في البحيرة

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة سيرفيس علي الطريق الصحراوي الكيلو ٩٥ الطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون.

 انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٦ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و تم الدفع بعدد ٣ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

البحيرة إصابة ٦ أشخاص حوادث البحيرة انقلاب سيارة وادي النطرون محافظة البحيرة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع

اليابان تعتزم تطوير لقاح يوفر المناعة ضد كورونا مدى الحياة

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

صادرات الأدوات الصحية تنمو 31%.. وألمانيا أكبر الأسواق المستوردة

مش هناخد دية..انهيار أهالي ضحايا طلاب الشيخ زايد خلال محاكمة كريم الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تخفيضات تصل لـ 75%| 10 حوافز لأصحاب المعاشات مع بداية 2022

وفاة أول معيد بكلية حقوق الزقازيق من مرضى ضمور العضلات

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نشرة المنوعات| ولادة ماعز بوجه إنسان.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا.. وحبس امرأة في حمام طائرة لمدة 5 ساعات

فيديو

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ