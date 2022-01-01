برصاصة في رأسه.. أول تعليق من الفنان الشهير على مصرع ابنه.. فيديو

كشف المطرب العراقى صاحب شاكر عن بعض تفاصيل حادث وفاة ابنه الوحيد كرم والذي توفي رميا برصاص في رأسه.

وقال صاحب شاكر في مداخلة هاتفية مع أحد الإعلاميين العراقيين : أن تفاصيل الحادث كاملة لم تنكشف حتى الآن وخاصة أن الشرطة مازالت تجري تحرياتها حتى الآن.

وأضاف صاحب شاكر : أن الشرطة عثرت على ابني كرم مقتولا حيث تبين أنه تلقى رصاصة في الرأس والتي دخلت من جهة وخرجت من الجهة الأخرى وبالرغم من ذلك إلا أنه كان مازال على قيد الحياة وتم نقله الى المستشفى ولكن برغم من الإسعافات إلا أنه توفى.

وأوضح صاحب شاكر : تلقت الخبر حيث كنت خارج المنزل وألقيت هاتفيا مكالمة تفيد بسرعة حضوري إلى المنزل لأجد ابنى مقتولا بسيارته ولم يكن بعادته الخروج من المنزل كما أننا على علم تام بأصدقائه.

وأشار صاحب شاكر إلى أن البعض يعتقد أن ابني قد انتحر ولكني أراه أمر بعيد تماما خاصة أن ليس هناك دافع لذلك وهو من الأبناء الذين لديهم حرية في التعبير عن نفسه كما أنه ميسور الحال وقد تم العثور على المسدس في السيارة وهو مسدس جديد ليس ملك ابنى.

https://m.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xUo43O-5qck&feature=emb_logo

وكان لقي الشاب كرم نجل الفنان العراقي صاحب شاكر مصرعه في ولاية ميشيجان الأمريكية بعد إصابته برصاصة في الرأس، دون معرفة تفاصيل الحادث.

ويعتبر الفقيد كرم الابن الوحيد للفنان والإعلامي صاحب شاكر حسن المقيم في الولايات المتحدة.

ونشر الفنان صاحب شاكر حسن على صفحته في "فيسبوك": "اقرأوا الفاتحة لولدي.. وافته يد المنون ليتركني وحيدا".