تحذير للمقيمين في السعودية.. وظائف لن تكون متاحة للمصريين خلال 2022

أصبح ملايين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بصدد خسارة العمل في العديد من المهن والوظائف بموجب مراحل التوطين وبالتالي إقصاء المقيمين حسب القرارات التي أقرتها المملكة.

وحسب معهد الإحصاء السعودي بلغت إحصائيات المقيمين الأجانب في المملكة لعام 2020، نحو 14 مليون نسمة، ويغطي هذا التعداد السكاني لأعداد الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية جميع المقيمين والعاملين والمهاجرين المقيمين في المملكة حتى عام 2020 .

المصريين داخل المملكة

ويبلغ عدد المصريين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية، تليها الأردن والإمارات ثم موريتانيا، حسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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