عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصادر : محمد صلاح غير مصاب بكورونا ويصل إلى القاهرة الإثنين

محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

كشفت مصادر مطلعة داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطنى حقيقة إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

كان الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أجروا محاولات للتواصل مع محمد صلاح خلال الساعات الماضية بعد إعلان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إصابة ثلاثة لاعبين بصفوف الريدز بفيروس كورونا.

ويلتقى غدا الأحد فريق ليفربول نظيره فريق تشيلسي في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

قالت المصادر إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سليم وغير مصاب بفيروس كورونا.

أضافت المصادر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سوف يصل بعد غد الاثنين إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الوطنى قبل التوجه إلى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها خلال الفترة من ٩ يناير وحتى ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن مجموعة ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

صدى البلد استعرض قائمة منتخبات مجموعة منتخب الفراعنة الكبار في كان ٢٠٢١:

قائمة منتخب مصر ضمت 28 لاعبًا وهم:

حراس المرمى:
1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد

المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء

وسط الملعب:
13. عمرو السولية 
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين
20-محمد حمدى 
21-ابراهيم عادل

المهاجمون:
22. عمر مرموش
23. محمد شريف
24. مصطفى محمد
25. محمد صلاح
26. محمود حسن " تريزيجيه "
27. رمضان صبحي
28- مروان حمدى

وجاءت قائمة لاعبي منتخب السودان كالتالي:

علي عبد الله أبو عشرين وإسحاق آدم ووالي الدين بوجبا وعبد الرؤوف يعقوب وجمعة قلق ومحمد عبد الرحمن (الهلال)، صلاح نمر ومصطفى محمد عبد القادر "كرشوم"، ومحمد الرشيد والجزولي نوح وضياء محجوب ومحمد عبد الله زرقة (المريخ)، مازن محمدين "توتي"، الشيخ محمد الحسن (الخرطوم الوطني)، محمد كسرى وسليمان زكريا (حي العرب بورتسودان)، شريف تفاحة (الهلال الفاشر)، عمار كنو ومحمد حسون (حي الوادي نيالا)، عوض زايد (الأهلي الخرطوم).

وعلي محمد نور ومتوكل آدم (هلال بورتسودان)، مصعب الشريف جلنجات ومحمد المنذر (الهلال الأبيض)، الصادق حسن (الشرطة القضارف)، شندي أمجد إسماعيل ومجتبى المرضي ومصطفى أحمد سعيد ومحمد الحاج كومي (أهلي شندي)، ياسن حامد (محترف بالدوري المجري)، كابتن بشير ومؤيد عابدين وسليمان حامد إبراهيم (الأمل عطبرة) ومحمد أمين (محترف بالسويد).

وضمت قاائمة منتخب نيجيريا 28 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى:  دانيال أكبييي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)، فرنسيس أوزوهو (أومونيا القبرصي)، جون نوبل (إنييمبا)، مادوكا أوكويي (سبارتا روتردام الهولندي).

في خط الدفاع: ويليام إيكونغ (واتفورد الإنجليزي)، كينيث أوميرو (ليغانيس الإسباني)، ليون بالوغون (رينجرز الاسكتلندي)، عبدلاي شيهو (أومونيا القبرصي)، شيدوزي أوازييم (ألانياسبور التركي)، جميلو كولينز (بادربورن الألماني)، أولا أينا (تورينو الإيطالي)، زايدو سانوزي (بورتو البرتغالي)، أوليس نداه (أورلندو بايرتس الجنوب إفريقي).

في خط الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي)، كيليتشي نواكالي (هويسكا الإسباني)، شيديرا إيجوكي (تسيسكا موسكو الروسي)، فرانك أونييرا (برنتفورد الإنجليزي)، جو أريبو (رينجرز الاسكتلندي).

في خط الهجوم: أحمد موسى (كراغوموروك التركي)، موزيس سايمون (نانت الفرنسي)، أوديون إيغالو (الشباب السعودي)، تايوو أوونيي (أونيون برلين الألماني) أليكس إيووبي (إيفرتون الإنجليزي)، فيكتور أوسيمن (نابولي الإيطالي)، عمر صادق (ألميريا الإسباني)، كيليتشي إيهياناتشو (ليستر سيتي الإنجليزي)، صامويل شوكويزي (فياريال الإسباني)، إمانويل دينيس (واتفورد الإنجليزي).

فيما ضمت قائمة منتخب غينيا بيساو كل من:

حراس المرمى: جوناس مينديز (بيرا مار ، البرتغال) ، موريس جوميس (أيا نابا ، قبرص) ، مانويل ماما سامبا بالدي (فيزيلا ، البرتغال).

المدافعون: يولانيو تشيبيلا جوميز (بورتو البرتغالي) ، فالي كاندي (بورتيمونينسي ، البرتغال) ، مانكوني سوريانو ماني (موريرينسي ، البرتغال) ، لاديسلاو ليونيل أوشا ألفيس (ماريهينس ، البرتغال) ، أوريسيو ساليو جونيور (فيلافرانكوينس ، البرتغال). (شاتورو ، فرنسا) ، جيفرسون إنكادا (ليكسو ، البرتغال) ، فرديناند ميندي (ألوا أتليتيك إف سي ، اسكتلندا).

لاعبو الوسط: جوديلسون جوميز (موناكو ، فرنسا) ، خورخي برايما كاندي نوجويرا (فارينس ، البرتغال) ، جاوا لامين جاكيتي (فيلافرانكوينس ، البرتغال) ، موريتو كاساما (ستاد ريمس ، فرنسا) ، ألفا سيميدو إستيفيس (فيتوريا غيماراس ، البرتغال) ، بانوتشي بيريرا كامارا (بليموث أرجيل ، إنجلترا)

المهاجمون: ماما سامبا بالدي (تروا ، فرنسا) ، بيكيتي دجاسي سيلفا (الشعلة ، المملكة العربية السعودية) ، خورخي باربوسا إنتيما (ويسلا بلوك ، بولندا) ، ماورو رودريغيز تيكسيرا (سيون ، سويسرا) ، جوزيف مينديز (نيور ، فرنسا) إبراهيم عمر أمبري (سوشو ، فرنسا) ، فريديريك ميندي (فيتوريا سيتوبال ، البرتغال)

محمد صلاح كورونا منتخب مصر كيروش ليفربول

ترشيحاتنا

حقيقة وضع رئيس الوزراء السوداني تحت "الإقامة الجبرية"

السعودية تسمح لمتلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي بدخول المملكة

أخبار التوك شو:الأرصاد تحذر من الطقس.. وموجة كورونا الرابعة تنحسر والوفيات تتراجع

دار الإفتاء: استطلاع هلال جمادى الآخرة غدا الأحد

"يا بنت الأيه".. قصة أسرع أغنية كتبها تامر حسني وأنقذته من الخسارة| شاهد

مصادر : محمد صلاح غير مصاب بكورونا ويصل إلى القاهرة الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ